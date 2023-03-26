徐姓僧侶誤信「張檢座」話語，25日至郵局匯款7萬元現金險受騙。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

詐騙案件層出不窮，台中市一名徐姓僧侶誤信「張檢座」話語，25日至郵局匯款7萬元現金，行員隱約聽見徐男提起檢察官等語而警覺報警。警方將徐男請回派出所溝通，但他仍心繫「張檢座」等一下要打電話說明案情，在員警苦口婆心勸說下，徐男才恍然大悟。

和平警分局和平派出所警員陳彥璋昨中午獲報，和平郵局行員稱徐男要匯款7萬多元至不熟識帳戶，隱約聽到說出檢察官等語，他填完匯款單並留下現金後就離開，疑似遭到詐騙，行員驚覺有異暫緩匯款。

員警接獲通報後，立即致電阻止徐男，但他仍持續通話中（事後得知與詐騙電話通話中），員警不斷撥打電話插播，最後終於接通，徐男告訴員警他正在等張檢座（檢察官）電話，一度欲掛斷員警電話，員警苦口婆心告知恐遭詐騙，並請徐男至派出所，陪同前往郵局取消匯款及取回現金。

在員警不斷追問下，徐男終於表示接獲健保局來電，指他積欠健保費4萬多元，並於醫院違規領取二級藥品，恐遭停用健保卡，隨後轉接新北市政府警察局，員警告知需在1個帳戶內匯入抵押保證金，否則可能會入獄。徐男驚嚇之餘，前往郵局臨櫃匯款，返家後再接獲電話告知，後續將由張檢座向他說明，另查證金錢流向。

徐男在派出所期間，仍向員警稱「張檢座」等一下會再打電話給他，說明案件後續處理情形，員警不斷向他解釋，公務機關絕對不會要求民眾匯款至特定帳戶保管金錢，後來徐男才恍然大悟，也防止「張檢座」後續再對其詐騙。

和平警分局長林中興提醒，若遇到疑似詐騙電話，請立即撥打反詐騙專線「165」或「110」，一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，尋求協助避免陷入詐騙陷阱。