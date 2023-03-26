A dog caught Francisco Lindor’s home run ball tonight at Citi Field 😂 (via @JomboyMedia) pic.twitter.com/Jghy3wOxAn — Baseball Bros (@BaseballBros) October 5, 2022

道奇與皇家的春訓比賽，道奇二壘手布許（Michael Busch）轟出1發全壘打，飛到左外野偏中間方向的觀眾席，好幾個球迷跑去撿，結果沒人搶到，被一隻狗叼在嘴裡了。周圍的觀眾都為狗狗歡呼，主人振奮揮拳，從狗嘴裡取出那顆球，成為場邊一個難得的鏡頭。

這隻狗是受訓的警犬，在體育賽事開打前，常常需要出動這些專業犬來探查爆裂物，此外要說撿球，人類絕不會比狗厲害。去年10月，大都會明星游擊手林鐸（Francisco Lindor）轟出個人單季第26支全壘打，這球飛到右外野上層看台，也是被一隻狗給撿走了。

去年是全壘打王賈吉（Aaron Judge）挑戰美聯紀錄的球季，也有人揶揄應該帶狗去爭搶賈吉的第62轟。如果真的被狗撿到了，或許也可以用丁骨牛排去說服狗把球交出來。

大聯盟、小聯盟有許多球隊會實施寵物狗友善日，讓這些4隻腳的朋友一起進場看球。一般而言，進場的狗必須接受過完整的疫苗，最好要年滿4個月，比較能忍受現場巨大的吵雜聲。由於有許多階梯要上上下下，狗的年紀也不能太大，或是有其他造成行動不便的傷痛，也不能對周圍的人或動物具有攻擊性。狗享有看球的權益，當然主人也必須為牠們購買門票。