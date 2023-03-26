【LIVE直播】我確定與宏都拉斯斷交！ 外交部記者會說明

宏都拉斯總統卡蕬楚日前宣布將與大陸建交，更指派訪問團前往中國商談相關事宜，我政府為表達不滿，召回駐宏大使張俊菲。外交部今（26）日上午9點半召開記者會，由外交部長吳釗燮親自主持，宣布與宏國斷交。

吳釗燮在外交部記者會上正式宣布與宏都拉斯斷交，他代表中華民國外交部發表鄭重聲明，宏都拉斯政府與中國政府正在進行建交談判，經溝通無效，為維護國家主權和尊嚴，決定即起終止和宏國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館等相關人員，並要求宏國關閉其駐台大使館。

卡蕬楚及其執政團隊，一直對中國存有幻想，2021宏國總統大選前，就曾提過外交轉向議題，經我方努力，其上任初期雙邊關係曾一度平穩，但中國對宏國的利誘並未曾停歇，外交部及駐館對相關情資均有所掌握，並妥慎處理。

然卡蕬楚政府，同時向我方所要數十億美元的鉅額經濟援助，並就台灣及中國提出的援助方案進行比價，我基於傳統友誼，秉持最大誠意在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋出錯誤訊息，造成對我政府傷害。

多年來，政府在宏國推動裨益其國際民生，協助整體發展的合作計畫，涵蓋依衛、教育、職訓、能源、基礎建設、經貿等廣泛領域，在宏國遭遇風災水患時，都在第一時間投入振興，並協助重建，技術團多年來在宏國執行多項農漁牧業及醫衛計畫，也在宏國設有電力團，提供電力技術諮詢及援助。

卡蕬楚政府罔顧我國多年協助與情誼，和中國進行建交談判，政府表達痛心與遺憾。

外交部提醒國際社會，中國慣以華而不實的承諾誘我邦交國轉向，但遂行外交目的後多未履行承諾，甚至反使部分受援國陷入債務泥潦，外交部呼籲世界各國認清中國說一套做一套的援外本質，並正告北京當局，其一再以虛假承諾，誘惑我友邦，壓所我外交空間的行徑，已經嚴重傷害台灣人民感情，也是兩岸關係加速背向而行，

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國物不隸屬，這是事實也是現狀，我國不會屈服在中國威權政府的壓力和脅迫，會堅守自由民主價值，積極聯合友邦以及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣因有的國際地位。