高市某國小本月20、21日到旗山露營時，因有學生提早近1小時起床嬉鬧，讓承包廠商人員陳姓教官震怒，除了罵髒話、踹椅子外，還將100多位小5生叫起床，集體罰跪1分鐘。25日晚間該國小與家長、學生、廠商進行協調會，會議後校方決定對所有家長發問卷，深入調查是否有其他不當管教的行為，廠商也將逐班一一致歉，至於廠商未履約部分，將依採購法進行違約扣款。

此國小張校長表示，21日事發當天表訂學生得在6點半起床，但5點多就陸續有學生走出帳篷聊天、嬉鬧，當天值夜班的陳姓教官因規勸多次無效，該輔導員情緒失控後，出現罵髒話、踹椅子等行為，更將100多位學生叫起床，集體罰跪1分鐘的時間，甚至2天中還有罰10分鐘的抬腿跳、抬水等荒謬懲罰。

學生家長指出，學生們原本都很期待露營，沒想到2天下來只讓學生感覺像在當兵，還要不停被辱罵，讓學生們2天都處於心驚膽戰的狀態，孩子們的心靈嚴重受創；也有家長質疑，為何校方人員都未阻止，也沒在場，事後卻將責任推給廠商。因此25日晚間學校與家長、廠商召開會議，討論此事。

26日記者電訪張校長會議內容，校長表示，昨日會議已達成初步共識，雖然家長們都有表達意見，但仍處於相當理性的狀態，之後會發問卷給有參與此次露營的學生家長，詳查是否有遺漏掉的不當管教事件，也讓家長表達對於畢業露營的建議，方便以後改善模式。

至於有家長質疑為何開開心心的露營卻變成像當兵的軍事化管理，張校長表示，以後會加強露營的行前說明，該校露營的本質本來就偏向童軍營的管理模式，此次是未向家長說明清楚，往後會在行前說明會時清楚表達露營內容，再由家長自行決定是否要參加。

至於廠商部分，因為廠商並沒有履行合約上所寫的「若發生事情，廠商要第一時間通報校方」，因此校方將依據採購法，成立採購審查工作小組，對廠商進行違約扣款；至於造成孩童心靈受挫的部分，廠商也會逐班一一道歉，並給予獎勵品。