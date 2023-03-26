即將進入4月份，與印度神童阿南德同門派、台灣首席吠陀占星師李靜唯分析，4月份吠陀巨蟹、獅子跟水瓶在事業上會發光發熱，吠陀牡羊、金牛跟天秤走桃花旺運，至於吠陀雙子、處女跟摩羯財運方面則相當給力，可以趁金錢運旺的時候，為自己口袋增添不少實力。

不過李靜唯提醒，吠陀星座只有兩成的人會跟自己的西洋星座重疊，其餘八成的人，吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，可以以出生日期簡單區分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表。（中時新聞網）

【4月事業運分析】

吠陀巨蟹座：吉

吠陀巨蟹在工作和事業方面會顯得更加靈活，可以靠智慧和口才充分表達自己的意見，進而與同事和長官建立更良好的溝通管道，不僅可以有效解決問題、提高工作效率，職場上的人際關係也會更加順暢。

吠陀獅子座：吉

吠陀獅子在職場上將會更受歡迎，並得到長官的認可，讓你充滿自信和領導力，在工作上充滿難以抵擋的魅力，不但能獲得合作夥伴和上級的支持，也有很大機會能受到貴人提拔。

吠陀水瓶座：吉

金星會啟發吠陀水瓶更多嶄新的創意和思維，讓你4月份在工作和事業方面，能獲得更多的發揮及貴人肯定，也有機會結交新的工作夥伴，從而開拓新的事業領域。

【4月感情運分析】

吠陀牡羊座：吉

吠陀牡羊在感情方面會更活躍且充滿機會，木星進入牡羊座後，會激發你在冒險精神和情感方面的獨立，更願意追求自己的夢想和目標，這將會對愛情關係產生影響，建議你勇敢向對方表達自己的感情，或嘗試發展一段新的戀情。

吠陀金牛座：吉

吠陀金牛在歷經前幾個月感情的磨合後，4月份關係會變得順利和美滿，雙方會更重視感情帶來的穩定和安全感，同時也會義無反顧地投入這段感情，讓彼此之間的感情升溫。

吠陀天秤座：吉

吠陀天秤在伴侶之間的情感關係，會感覺十分美好與和諧，彼此內心將擁有更多幸福感和滿足感，與另一半也會開始培養共同話題與興趣，透過一起學習或旅遊，感受到更多的愛與溫暖，雙方感情也會更加深厚。

吠陀射手座：平

吠陀射手在4月將展現出獨樹一格的浪漫與創意去結識新的異性，或在社交場合中邂逅自己喜歡的人。只是要注意時時保持一顆真誠樂觀的赤子之心，避免過度誇張和虛假的言行，自然會吸引到有緣人。

【4月財運分析】

吠陀雙子座：吉

受到木星影響，4月會讓吠陀雙子有更多管道獲得財富和收入，特別是在社交網路和人際關係方面，有可能是透過與朋友、同事、商業夥伴等人，建立更密切的聯繫合作，從而開拓出更多的商業機會和財富收益，讓你荷包滿滿。

吠陀處女座：吉

吠陀處女如果願意嘗試新的財務策略和規劃，並勇敢面對未來可能的風險和挑戰，4月份就有機會亂中取財，有意外的財富機遇並獲得收益，只是還是要懂得量入為出，盡量避免過度投機和冒險的行為，保持一貫謹慎和理性的理財方式，就能讓財富不斷累積。

吠陀摩羯座：吉

吠陀摩羯在4月受到金星加持，終於可以告別財務低潮，為你帶來新的投資轉機，或是遇見為你帶來財運的貴人，4月是一個適合投資理財的時機點，此外在工作方面的努力及進展，也會為你帶來更多拓展的機會與收益。

吠陀雙魚座：平

吠陀雙魚受到木星和水星影響，靠靈活的頭腦及溝通能力，將會帶來更多的收入來源，有可能是兼職或斜槓的收入，或出其不意的靈感，讓你對賺錢更具敏銳度。此外也可能有不同的投資機會讓你眼花撩亂，不過4月的開銷也大，必需懂得開源節流，避免不必要的開支和浪費，做好財務控管才不會變成過路財神。

【4月健康運分析】

吠陀天蠍座：凶

吠陀天蠍從4月起，連續三個月都要特別注意健康，因長期累積的工作壓力或感情困擾，造成內心的焦慮和不安，特別要注意頭部、腦神經及呼吸系統相關的疾病，或上半身疼痛的問題，譬如牙痛、頭痛、腕道症候群及五十肩等。可喜的是，4月金星進入夫妻宮，對方無微不至的陪伴與照顧，會讓你內心得到很大的安慰。