桃園市「抓狒戰情室」連日搜捕在逃的狒狒，今日上午桃園下著毛毛雨，相關行動並未停下腳步，桃園市農業局長陳冠義指出，這幾天以來因為資訊太多，難免造成混亂與民眾的不安，目前不希望再對外公布狒狒出現的熱區，不希望造成居民恐慌或被打擾搜捕行動，今天仍鎖定楊梅富岡、新屋地區一帶搜索，因為下雨認為狒狒可能會找涵洞或是廢棄屋舍躲雨，也透過民政系統協助逐一搜索。

陳冠義說，今天一早有接獲2處目擊狒狒的通報，但2點距離相當遙遠，已分別派人前往查看，雖然昨晚開始下雨，但搜捕行動仍然持續，也希望搜捕計畫回歸到專業層面，市府團隊認為狒狒有可能因為下雨天會躲在一個地方，藏匿的地點包含涵洞及廢棄屋舍等，都是今天查找的重點。

他也說，市府團隊除了動保處及捕風捉蛇大隊出動外，民政系統也透過里長幫忙，大家都是辛苦執行搜索狒狒的任務，如果有發現狒狒蹤跡，也不一定是馬上就能捉到，因為狒狒行動非常敏捷，得用誘捕等不同方式多管齊下，目前仍是隨時掌握通報消息，希望能儘早捉到這隻在逃狒狒。