蘭嶼開元港昨晚發生1輛拖板貨車不明原因落海。（海巡提供）

蘭嶼開元港昨晚發生1輛拖板貨車不明原因落海。（海巡提供）

台東縣蘭嶼鄉開元漁港舊港，昨天晚間9時許發生1輛拖板車不明原因落海，第一三岸巡隊隨即啟動救援機制，派遣人員前往現場協處，所幸經潛水確認無民眾落海受困車內，惟車內油料已開始出現溢漏情形，海巡人員於港區周邊布放攔油索及吸油棉，避免油汙情形擴大。

第一三岸巡隊表示，開元漁港舊港昨日晚間9時許，民眾通報1輛拖板貨車不明原因落海，立即派遣備勤人員駕駛橡皮艇及攜帶潛水裝備前往現場實施救援，同時第十巡防區指揮部通報台 東縣消防局及台東縣警察局協助處理。

海巡人員抵達現場後發現落海車輛車頭已沒入水中，車斗則卡在岸上，潛水人員立即下水施救，經查車內無民眾受困，且聯繫該貨車所屬公司表示現場車輛無人員實施作業，確認為虛驚一場。

惟車內油料已開始出現溢漏情形，海巡人員即駕駛橡皮艇於港區週邊布放攔油索及吸油棉，避免油汙情形擴大，後續則由所屬公司處理落海車輛吊掛事宜。

第一三岸巡隊呼籲，民眾若於岸際區發現任何突發意外案件，請撥打118服務專線，將立即派員馳赴援處，以保障民眾生命財產安全。