《哈利波特》男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）與女友艾琳達克（Erin Darke）將迎來第一胎，兩人因合演《愛殺達令》結識，已交往10年的他們，日前也被證實艾琳達克已懷有身孕。

因出演《哈利波特》而爆紅的童星丹尼爾，從12歲開始就長期現身於螢光幕，甚至飾演該角色長達10年的時間，2013年因《愛殺達令》與艾琳相識，該片更成為兩人的定情作，雖然兩人10年來尚未傳出結婚的消息，但如今艾琳順利懷孕，也受到身邊親友的祝福。

據外媒報導，有知情人士透露，「丹尼爾和艾琳對此非常高興，甚至已迫不及待想成為一家三口，他們最近也告訴了家人和朋友，這是一個令人興奮的時刻」，他也說道：「丹尼爾很開心成為一名父親，每個人都認為他們會成為了不起的父母。」

而丹尼爾日前也在IG上貼出兩人走在街上的照片，雖然兩人都穿了厚重的外套，但仍可看見艾琳挺著孕肚的模樣，貼文曝光後也吸引粉絲紛紛祝福，「哈利波特寶寶」、「太恭喜了，好興奮」、「終於有好消息了！」