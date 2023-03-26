學生於「子由數學小學堂App」收到練習卷後，進行作答。（教育部提供／林志成台北傳真）

許多學生遇到數學科就頭痛，不知道該怎麼學習。教育部委託中央大學建置「子由數學小學堂」網站，還推出App讓學生可下載至手機、平板使用，近日再增加12個題目檔與89種新題型，並配合108課綱實施逐步更新程式，讓題型符合新課綱的學習內容。

為提供學生更便利的數學學習管道，教育部國教署自105年度起補助中央大學辦理「子由數學小學堂」研究計畫，該計畫建置一個獨特的數位化數學學習網站，具備快速出題的功能及內建龐大的國小數學題庫兩大特色，依使用者需求提供數學題目，藉由精熟學習進而提升數學的學習成效。

教育部國教署說明，子由數學小學堂提供家長、老師、社福人員一個使用者可快速取得數學練習卷的方法，可線上即時產生所需的練習題，使用者可自行選擇數學版本、年級與單元，挑選題型自組成練習題，網站便會根據其設定製作一份數學練習卷供其使用，且題目都是依據數學課程綱要所設計。

此外，隨著智慧型手機與平板電腦的普及、加上近年因疫情而興起的線上學習，讓數學數位學習更顯重要性。近年因疫情影響，小學堂使用者每日產出的練習題數量不斷增加，隨著需求量提升，中央大學團隊再推出「子由數學小學堂App」。

教育部說，Android系統的「子由數學小學堂App」，透過手機或平板呈現網站的出題功能，並新增「師生互動」功能，老師可指派題目給學生練習，可看到答題狀況的統計數據，並依統計資料瞭解學生的答題情況、分數分布、各個問題的答對率，且可將常出錯的題型收集成卷做為下次練習參考，讓學生在老師的輔導下獲得更佳的學習成效。

教育部國教署表示，近日子由數學小學堂配合108課綱實施，逐步增加新題型，以豐富內容。同時，已將子由數學小學堂建置於CIRN國民中小學課程與教育資源整合平臺推廣，讓國內學童的數學學習變得方便又有趣。