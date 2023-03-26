時序即將進入4月，與印度神童阿南德同門派的吠陀占星權威李靜唯老師指出，4月星象顯示，烏俄戰爭有可能會擴大，甚至擦槍走火成為中美大戰，同時，4月份訊息傳遞溝通會以更加粗暴的方式進行，天災人禍生離死別增加，尤其要注意交通意外災難。好消息是，4月份金融市場動盪將暫時趨穩，適合進行短線投資，且建議見好就收。

李靜唯分析，3月31日代表「思考交流」與「訊息傳遞」的水星正式進入牡羊座，意味著4月份訊息的傳遞跟溝通會更加簡單粗暴，譬如風靡全球的TikTok恐會被許多國家強迫下架。再加上凶星羅喉也在牡羊座影響下，代表人跟人或國跟國之間的衝突也會更加白熱化。

李靜唯表示，尤其4月14日太陽也進入牡羊座，又跟水星羅喉合相並且被計都土星映射，代表極權國家的領袖，有可能會為了自我利益、亟欲擴張權力而付諸實際行動，以戰爭，革命或暴力衝突之類的方式呈現，像最近發生的美軍駐敘利亞人員遭伊朗武裝份子攻擊，美國隨即用空襲武器加倍奉還的事件，就有可能繼烏俄之後繼續為全球局勢帶來更多不穩定。李靜唯強調，加上太陽土星跟羅喉計都皆屬於「分離行星」，所以不管是天災還是人禍，所造成的生離死別還是不容忽視。

無獨有偶，4月21日水逆又開始，4月22日代表擴張的木星也進入牡羊座，與太陽、羅喉以及逆行的水星合相，李靜唯表示，這代表已經有戰爭的地區恐怕戰事會再擴大，再加上水逆，包括中美兩大強國及地緣政治領袖，可能會因為彼此之間各持己見而產生嚴重分歧，有可能不小心擦槍走火撕破臉而造成難以收拾的局面。

李靜唯提醒，整個4月火星都還在雙子座被計都影響著，所以除了上述的戰事之外，所有跟交通運輸有關的意外災難也要特別小心。不過4月也有短暫的好消息可以喘口氣，李靜唯分析，4月5日之後代表財富的金星進入很旺的金牛座，民眾對物質層面的安全感會稍微增加，譬如政府普發的6000元終於入袋，或是還會有其他政策性補助的消息出現。

而且包括台灣及其他國家的股市也有跌深反彈的機會，李靜唯指出，由於這次金星沒有受到任何凶星相位的影響，歐美銀行倒閉潮造成的恐慌，可能因此暫時得到緩解，全球金融市場與經濟數據4月底之前會比較穩定，通膨也緩慢降溫，如同聯準會日前暗示的升息周期可望接近終點。

但李靜唯提醒，因為5月火星即將進入巨蟹座，代表跟房地產相關的產業及缺水缺電和糧荒的問題會更加嚴重，不能掉以輕心，並呼籲4月投資還是以短線為宜，要懂得見好就收。此外，黃金已突破高點，買不起黃金的人則可以從相對便宜的白銀入手，家中多儲備糧食及現金，或準備好家用太陽能發電機，也都可備不時之需。