會員透過消費累積點數、再以點數換現金折抵消費或是兌換商品一直是百貨/超商零售通路提供會員最重要的專屬權益，不過，長期以來這些專屬會員點數只能在某零售通路使用，對於會員雖然有誘因，但實用性有限，為增加會員黏著度，各大超商、百貨零售通路、甚至電商不僅挖空心思提供會員各式點數優惠方案，亦積極透過異業結盟，提供會員跨品牌、跨通路兌換服務，打造跨品牌、產業及通路的生活服務平台，放大會員點數價值。

「點數經濟」為提升會員黏著度的催化劑，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)momo、超商雙雄統一超(2912)及全家(5903)積極拓展點數多元生態圈，強化會員黏著度。為提升會員服務力，2019年momo投入點數經濟的發展推出「mo幣」，並積極擴展點數經濟的產業鏈，至今累積服務會員數超過千萬，momo幣聯名信用卡張數達85萬張。

富邦媒總經理谷元宏表示，momo致力整個生態圈再活絡，從過去的銀行及關係企業，逐步擴大至供應商體系，我們有很多供應商體系，過去供應商多是透過我們的活動發給使用者，現在我們希望供應商也能夠贈與外部會員；再者，由於我們合作品牌廠都是大企業，福委會有贈品相關需求，過去多是提供百貨公司及超商禮券，但這些禮券使用的商品有侷限，2022年momo站上合作品牌數多達2.5萬個，集結超過340萬件商品，較超商及百貨商品豐富，我們在福委會拓展順利，使用的情境持續擴大中。

目前mo幣除了於momo購物兌抵、momo聯名信用卡累幣、台灣大電信帳單折抵、MyVideo租/購片、MyMusic音樂線上折抵、凱擘大寬頻有線電視與固網帳單等扣抵服務外，2023年擬定拓展合作品牌線上線下活動串聯、企業福委採購、禮贈平台合作等多元場景的流通計畫，以加速mo幣生態圈向外輻射達到規模化。

富邦媒預估，2023年momo幣聯名信用卡張數可望突破100萬張，mo幣發行量可望朝達100億元規模邁進。

統一超及全家深耕會員經濟多年，目前會員均達1600萬，隨著會員點數多元生態圈成型，會員對統一超及全家便利商店營收貢獻度分別超過6成及5成，成果相當豐碩。