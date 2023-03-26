7-ELEVEN自2014年起領先同業推出OPEN POINT點數生態圈服務，目前會員點數可跨20大通路當現金花、兌換航空里程換機票、兌換國道etag折抵金、人氣餐飲優惠券、愛心捐點做公益、折抵生活代收規費等，包括領先同業於去年8月陸續開通OPEN POINT點數可繳納停車費、水費、電費、瓦斯費、牌照稅、地價稅、房屋稅、監理規費等8大代收帳單，日前更宣布，即日起OPEN POINT點數折抵代收項目擴增健保費、綜所稅、營業稅、有線電視，累計共12大生活繳費，持帳單就近到全台6600家7-ELEVEN，使用OPEN POINT APP會員動態碼、icash2.0、icash Pay或OPEN錢包嗶一下，即可快速完成點數折抵代收帳單，1點OPEN POINT折抵1元，輕鬆繳、立即省，上百種多元用途成為會員生活好「利」器，搭配不定期跨網購、百貨、量販等知名通路，推出1點大於1元現金價值的購物折抵活動，成為萬物皆漲時代下的抗通膨神器！

7-ELEVEN亦領先同業創新點數價值，於去年8月推出OPEN POINT點數折抵代收服務上線後，觀察女性會員最愛使用點數折抵生活規費，前三大熱門折抵項目分別為停車費、電費、水費，平均每筆折抵金額高達350點，顯見會員已養成OPEN POINT點數儲蓄習慣，點點成金隨時想花就花，OPEN POINT為會員生活創造新一桶金！

統一超表示，未來點數折抵代收項目將持續擴大，提升消費便利性同時創造點數新價值，讓OPEN POINT點數更趨近貨幣功能、創造更多元的生活消費體驗。

全家亦攜手百家合作夥伴，透過「全家」會員點數串起360度全方位的點數生態圈，打造最便利的跨產業生活服務平台。

全家表示，根據「全家」觀察，會員APP「兌點趣」專區中，以點數加價購、折抵消費為最大宗；進一步觀察，在「跨界點數交換」項目中，合作夥伴轉入點數大幅成長，顯見「全家」會員點數便利性及多功性融入消費者的日常。為滿足市場需求，「全家」會員APP點數具備「虛實通路累點」、「折抵消費」、「點數加價購」、「跨界點數交換」與「公益捐點」等多元服務，並結合全盈+PAY跨通路累兌點的特性，使消費者可於全台10萬個特店消費並同時累兌「全家」會員點數。

「全家」會員點數亦可與多家合作夥伴進行點數交換，涵蓋交通旅遊、金融理財、生活購物、閱讀學習、遊戲娛樂等5大面向，可多元兌換為航空哩程、比特幣Coupon券、騎乘金、乘車券與電子雜誌，藉由與合作夥伴的跨界點數交換的便利服務，不僅放大「全家」會員點數價值，更藉由點數串起與合作夥伴的會員經濟，打造共好共榮的點數生態圈。

自3月8日起，「全家」會員點數將開放14項「公費代收點數折抵」服務，包含停車費、房屋稅、地價稅、牌照稅、印花稅、綜所稅、營業稅、水費、電費、瓦斯費、健保費、勞保費(包含勞退、國民年金)、技術士技能檢定費用及監理規費用，皆可於全台4,100間「實體店舖」繳費折抵，繳費同時更可集章兌換優惠券或參加抽獎活動回饋消費者，創造點數價值的正向循環！

除此之外，針對「全家」以外的消費場域，則透過全盈+PAY串聯各個生活場景，消費同時更跨通路消費累積與折抵「全家」會員點數，筆筆累點無上限，並享受代收繳費、跨機構轉帳、微金融服務等多樣功能，讓「支付」與「點數」成為會員各種生活場景中能即時取得的一項服務。