南韓Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，在節目中揭露韓國4名邪教教主的恐怖事蹟，其中除了「攝理教」（JMS）的教主鄭明析最引人注目外，「嬰兒花園」的教主金己順的的變態行徑也一樣嚇壞眾人，並遭到眾人撻伐。但沒想到金己順日前曾申請禁播紀錄片並向其求償702萬元，但後來發現該機錄片相關版權為Netflix美國總公司所有，因此她撤除對Netflix韓方公司的假處分申請後轉而提告美國總部並要求賠償。

根據南韓媒體的綜合報導，邪教「嬰兒花園」教主金己順於3月中，以侵犯人格為由，向首爾中央地方法院提出禁止Netflix紀錄片《以神之名》中的第5、6集，因內容涉及嬰兒花園因此提出假處分申請，若製片方不配合下架，她將向其求償每日1,000萬韓幣（新台幣約23.4萬）的補償金。於此同時，她還向電視台MBC紀錄片導演曹聖鉉，以及韓方Netflix求償3億韓幣（約新台幣702萬元）的賠償金。但後來發現紀錄片版權及相關權利都隸屬於Netflix美國總公司所有，因此嬰兒花園在本月20日取消對韓方的假處分申請，轉向提告Netflix美國總公司。

而法界相關人員在本月24日受訪時透露，金己順及嬰兒花園雖在21日向MBC及Netflix導演兼製作人曹聖鉉提出3億韓幣的訴訟，並取消韓方Netflix的禁播令，但韓方Netflix仍被列為求償訴訟的其中一方。而電視台MBC及導演曹聖鉉則已在24日首次開庭，預計4月中旬將會公開判決結果。

事實上，在紀錄片中曾公開金己順開創的嬰兒花園恐怖事蹟，她除了強迫信徒勞動外，並交出財產供她過著富裕生活外，還靠著洗腦性侵多名年輕帥氣的男子，甚至操控每位教友的生活，若是不服從便教唆其他教友以棍棒伺候，甚至毆打自己的親人，其中一名7歲男童便因此被活活打死在豬圈中，還有不少人因此喪命。

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