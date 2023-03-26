中信房屋鏈家加盟店黃惠爭店長表示， 屏東市公寓單價會漲超過大樓的原因是受總價影響，像屏東30年以上，25坪的公寓大概300萬，雖單坪算下來較高，但總價門檻低、好入手，大樓物件坪數30至40坪的總價要5、600萬以上，扣掉公設跟公寓也差不多大，坪數越大的物件，單價就會比較低，同一個社區的大樓，小兩房跟四房的單價就會有落差，80坪的每坪單價約11萬左右，25坪的大概要16萬左右，主要是總價高的，去化速度會比較慢，單價就難上揚，低總價比較搶手，自然漲的空間就比較大。

黃惠爭說，現在屏東價格比較高的還是華廈產品，華廈公設比大樓少，七層樓就有電梯，戶數少環境也比較單純，五年內的華廈目前單價已到每坪22萬，而老一輩屏東人比較鍾愛的透天別墅型產品，現在台糖公寓周邊有推出地坪100多坪的透天，開價要四千多萬比較賣不動，相對於中古60坪的別墅產品，開價三千萬，就吸引不少退休族入手。

對於屏東科技產業園區擴區本月就要動土，加上高鐵延伸等議題效應，黃惠爭說，園區位屬郊區，離市區還是有一段距離，這邊都是政府規劃用地，還在等待開發的素地階段，尚需一些時間醞釀熱度，現在屏東市重劃區部分就有演藝廳特區，醫療部分有「醫學中心等級」的屏東榮民總醫院，多項利多與建設持續發展，未來值得期待。