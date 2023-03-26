台灣邊境自去年10月13日解封，在旅遊業者及政府各部門共同努力下，今年來台國際旅客以新南向、東北亞及美加為大宗，主要目標市場人數均顯著回復成長中，今年以來逐月成長，由1月25萬人次、2月35萬人次，預估3月可達45萬人次。

觀光局表示，歷經多年精準布局全球市場，台灣觀光已受國際旅客肯定，儘管疫情期間國內外政經環境皆面臨諸多變數，旅遊產業更面臨空前挑戰，仍透過線上及實體多樣化管道積極宣傳，持續為國際行銷推廣加溫。

同時，台灣在疫情期間仍持續致力營造友善旅遊環境，包括推動低碳綠色旅遊、運用智慧科技優化旅遊體驗服務，結合固有的友善人情味，讓國際旅客來台體驗特有生活型態及豐富人文內涵，為旅客打造特色主題活動，近期更將推出促進觀光客來台優惠措施。

今年訪台的第100萬幸運兒Ho Long Shi先生來自馬來西亞，此次為帶全家來台旅遊。他又驚又喜地表示，此行竟然如此幸運成為2023年第100萬名旅客，感到相當開心，迫不急待想體驗台灣文化與美食」。

而Ho太太則表示，過去曾在台灣留學、有許多美麗回憶，已帶家人來過台北、台中多次，「很想念台灣的牛肉麵、滷肉飯，甜不辣」，這次特別帶家人前往花東地區深度旅遊，預計待上9天時間，帶孩子一起好好享受台灣的美食和美景。

觀光局由國際組組長黃易成致贈台灣觀光幸運物喔熊組長主題獎品給Ho先生，除恭喜Ho先生全家獲得十全十美喔熊大禮包，並表示今年為國境解封後首年，台灣觀光將火力全開、積極衝刺來台旅客達600萬人次目標。