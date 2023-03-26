由於政府實施新冠肺炎輕症免隔離、免通報，所以本土新增案例數大減，但醫師提醒，實際確診人數仍多，雖染疫症狀不嚴重，但民眾確診時，還是要預防傳染家人，以降低幼童或慢性病患者罹患重症的風險，例如潔牙用品要一人一套且分開放置、漱完口不要吐進洗手台。

台灣目前實施輕症個案免通報、免隔離新制，昨（25日）雖然只新增105例本土個案，牙醫師劉馥萱在其臉書粉專表示，她自己前幾天也確診，為了避免傳染給他人，她提醒確診者在牙齒照護上要注意4點。

1. 潔牙用品一人一套分開放置 ：例如確診隔離時應一人一室 ，若家中有確診者，也建議潔牙用品應一人一套、分開放置、不要共用，以免增加傳染風險。

2. 康復後丟棄潔牙用品：因為Omicron病毒存活能力強，若害怕確診康復者的潔牙用品仍殘留病毒，可比照快篩試劑，用塑膠袋綁好後丟棄。

3. 使用漱口水 ：刷牙完漱口時，可使用有殺菌效果的漱口水，以便有更強的殺菌效果。

4. 漱完口不要吐進洗手台 ：若需要共用衛浴，漱完口後水請另外準備容器，避免直接吐進洗手台造成噴濺、增加傳播風險。