綜合法新和路透社報導，烏克蘭札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，有6座反應爐，1年前遭俄羅斯占領後持續成為砲轟目標。葛羅西不斷敦促在核電廠四周建立安全區。

此行將會是葛羅西繼去年9月之後的第2次造訪。他前一次出訪時建立一個常設性IAEA專家團隊駐守電廠，他這一次造訪也將會有一個全新的團隊陪同。

國際原子能總署表示，2月的輪值進度拖延了近1個月，對「專家團隊面臨的極度挑戰性環境」發表譴責之意。

這座核電廠於俄國全面侵烏早期便落入俄國手中，至今依舊距離前線不遠。俄烏兩國互控對方發動砲轟。

葛羅西在聲明中說：「儘管我們如今已在當地部署7個月，札波羅熱核電廠的情況依舊不穩定。」他表示，他希望「第一手評估該廠嚴峻的核安全以及維安情況」。

俄羅斯全面入侵之前，札波羅熱核電廠提供烏克蘭全國約20%電力，但自6座反應爐去年9月全面停止運作以來便沒再生產任何的電力。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1120326