暗黑復仇韓劇《黑暗榮耀》一播出便掀起全球追劇熱潮，第二季一上線甚至險些造成平台當機，更登上非英語影集「全球第一」寶座，且除主角宋慧喬外，劇中「霸凌5人幫」演員人氣也跟著水漲船高；然而，飾演色盲暴力男「全宰寯」的朴成勳日前也分享拍攝的秘辛，他坦言劇中慘遭「活埋水泥地」的那幕是由他親自上陣。
朴成勳近期接受韓媒《CINE 21》訪談時透露，當時劇中角色「全宰寯」在最後兩集中因遭崔惠程掉包眼藥水導致失明，之後被帶到施工現場時又被朴涎鎮丈夫河度領推入水泥地，最終遭到水泥活埋身亡，他表示，該場戲未使用替身及任何CG特效，是由他親自上陣演出，接著他繼續說到當時劇組特地將西海爛泥空運到片場，再加工製作成相似於水泥的顏色及質地。
除此之外，他也在現場親自以吊鋼絲的方式呈現，從高處被推下水泥地的場景「那時天氣很悶熱，我們又拍了很多次，身上的洞好像都被爛泥填滿，誇張一點來說，就是我結束拍攝2個月左右，每天洗澡也還是會覺得剛從水泥地爬出來一樣」更心有餘悸地說「這場戲我沒辦法拍第2次了，所以我還開玩笑建議，可以先把全宰寯活著從爛泥爬出的戲份先拍好，免得到時候《黑暗榮耀》還要出第3部」。
然而，訪問中朴成勳認為，「全宰寯」這個角色在「霸凌5人幫」中，算是「比較正派」的，因為他在劇中對朴涎鎭及女兒河睿帥都是真心相待，只是表達方式過於傲嬌，且面對事業有成且各方面都贏過他的河度領，更是讓他產生強烈的自卑心，最後選擇以更瘋癲的方式掩飾這份自卑感。
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