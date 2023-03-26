暗黑復仇韓劇《黑暗榮耀》一播出便掀起全球追劇熱潮，第二季一上線甚至險些造成平台當機，更登上非英語影集「全球第一」寶座，且除主角宋慧喬外，劇中「霸凌5人幫」演員人氣也跟著水漲船高；然而，飾演色盲暴力男「全宰寯」的朴成勳日前也分享拍攝的秘辛，他坦言劇中慘遭「活埋水泥地」的那幕是由他親自上陣。

朴成勳近期接受韓媒《CINE 21》訪談時透露，當時劇中角色「全宰寯」在最後兩集中因遭崔惠程掉包眼藥水導致失明，之後被帶到施工現場時又被朴涎鎮丈夫河度領推入水泥地，最終遭到水泥活埋身亡，他表示，該場戲未使用替身及任何CG特效，是由他親自上陣演出，接著他繼續說到當時劇組特地將西海爛泥空運到片場，再加工製作成相似於水泥的顏色及質地。

除此之外，他也在現場親自以吊鋼絲的方式呈現，從高處被推下水泥地的場景「那時天氣很悶熱，我們又拍了很多次，身上的洞好像都被爛泥填滿，誇張一點來說，就是我結束拍攝2個月左右，每天洗澡也還是會覺得剛從水泥地爬出來一樣」更心有餘悸地說「這場戲我沒辦法拍第2次了，所以我還開玩笑建議，可以先把全宰寯活著從爛泥爬出的戲份先拍好，免得到時候《黑暗榮耀》還要出第3部」。

朴成勳坦言拍攝結束後兩個月每天洗澡也還是會覺得剛從水泥地爬出來一樣。（圖／擷取自微博）

然而，訪問中朴成勳認為，「全宰寯」這個角色在「霸凌5人幫」中，算是「比較正派」的，因為他在劇中對朴涎鎭及女兒河睿帥都是真心相待，只是表達方式過於傲嬌，且面對事業有成且各方面都贏過他的河度領，更是讓他產生強烈的自卑心，最後選擇以更瘋癲的方式掩飾這份自卑感。