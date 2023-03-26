壯壯被封為「人間水蜜桃」。（汗土娛樂提供）

壯壯（右）直呼很幸運人生螢幕初吻獻男神趙又廷。（壯壯提供）

壯壯擁有完美的翹臀、傲人上圍，有不少粉絲追隨。（汗土娛樂提供）

壯壯去年在《全明星運動會4》擔任黃隊隊長知名度大開。（汗土娛樂提供）

壯壯除了固定運動健身，也勤於保養肌膚。（汗土娛樂提供）

職棒啦啦隊女神壯壯（沈立心）有著姣好臉蛋及魔鬼身材，去年在《全明星運動會4》擔任黃隊隊長知名度大開，除了持續啦啦隊工作外，公司也積極替她安排演藝事業，未來可望有常態性的戲劇演出。壯壯其實對演戲不陌生，曾客串過一些角色，透露與男星趙又廷拍過激情床戲，尺度到裸背，笑說：「我的螢幕初吻已經沒有了。」

壯壯2017年曾在華語版《深夜食堂》中飾演趙又廷的情人之一，憶起6年前2人短短幾分鐘的激情戲，拍了一整天，「沒有因為演出部分而NG，比較多在走位跟鏡頭」，她形容緊張到不敢吃飯，還好趙又廷溫柔又紳士，給她蠻多安心感，「如果有較裸露的鏡頭，他都會用身體幫我擋住，順順地把戲拍完。」她笑稱覺得蠻幸運，人生中的螢幕初吻給男神趙又廷，「是一個蠻好的開始」。

壯壯說各種角色都想挑戰，不論清純玉女或8點檔壞女人等都願意嘗試，那可以為藝術犧牲露點演出嗎？她毫不猶豫地說：「可以也，但要露得值得。」表示抱持開放的心情去迎接任何演出機會，「對我來說戲劇就是一個表演」。

不過，個性開朗活潑的壯壯，喜歡與人互動、分享心情，比起演戲對主持更有濃厚興趣，曾主持汽車相關YT節目的她，期許朝專業主持人方向邁進，「因為主持是可以細水長流從事下去的工作，如果可以從大哥旁邊的助理主持做起，或當外景主持人等慢慢熬，都是我想要累積的經驗。」她以Lulu（黃路梓茵）為學習模範，「雖然她以主持為主，但也發過唱片、拍戲，感覺現在台灣藝人都要全方位。」

壯壯被封為「人間水蜜桃」，去年發行寫真書《壯見蜜桃》，大獲好評，她表示擁有結實翹臀，固定的運動、健身是基本的，但她個人更著重觸感跟色澤，「看起來飽滿也要摸起來舒服」，她一周臀部去角質3次，固定每天上臀霜保養，夏天若有比基尼、內衣拍攝，會加強保濕敷臀膜。