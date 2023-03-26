網路旅遊業者易遊網表示，隨著海外旅遊解封，國人開始出國旅遊，今年春節期間國際機票銷量已恢復至疫情前的6、7成，票價更大漲3至5成，光是來回東京一趟的機票就要價25,000元，雖然有民眾終於得償出國旅遊心願，但也有更多民眾因旅費大漲而卻步。國泰世華銀行表示，民眾可以善用銀行推出的航空聯名卡，除可享有購票折扣，消費累積哩程也可兌換機票，在機票價格飆漲的現在，更能凸顯哩程機票的CP值。

舉例來說，國泰世華長榮航空聯名卡購買長榮機票享最高9折優惠，且長榮官網購票、海外等消費享最優高10元一哩，哩數累積達門檻即有機會可兌換長榮航空指定航線機票。以國人最喜歡去的日本為例，滿35,000哩即可兌換1張台北東京經濟艙來回機票，等於最優消費35萬元，就有機會能獲得回饋一張市價約價值25,000元的機票，回饋率高達7％，比市面上許多現金回饋信用卡還划算。

不僅如此，國泰世華銀行CUBE卡消費累積的小樹點(信用卡)，亦可兌換三大航空(長榮、華航、亞洲萬里通)哩程(世界卡300點換1,000哩/一般卡360點換1,000哩)。搭配CUBE卡所推出的加碼優惠活動，有機會用更低的成本換到獎勵機票，大幅降低出國旅遊的成本。

而在國外消費，建議可使用海外消費回饋率高的信用卡。例如國泰世華CUBE卡就針對國人常去的日韓星泰等國，祭出最高5％加碼回饋；元大鑽金卡系列也有海外實體消費最高4％回饋等優惠；聯邦吉鶴卡也針對日本旅遊祭出最高5％回饋，旅遊族若能善用這些海外消費高回饋信用卡，也能省下不少盤纏。

此外，雙幣卡信用卡也是一個省旅費的選擇。國泰世華銀行表示，雙幣卡可與外幣帳戶結合，民眾在匯率低點時，先買進外幣，後續出國所使用雙幣卡的信用卡消費款項，便可連結外幣帳戶自動扣繳。除了享有匯率優勢外，持國泰世華雙幣卡消費，另可再享有小樹點回饋。

業者也建議有出國旅遊計畫的民眾，可提早做資金準備，透過分批換匯方式分散風險與降低成本，更可利用銀行舉辦的換匯減碼活動，享受更優惠的匯率。省下來的旅費，無論是要多買一些戰利品回來，或是為下次旅行做準備，都是不錯的選擇。