網壇傳奇費德勒（Roger Federer）去年向媒體說，他覺得並不需要爭論誰是史上第一，因為大家都有各自不同的生涯道路。雖然費德勒許多紀錄遭到喬柯維奇（Novak Djokovic）超越，然而在財富雜誌《富比世》的榜單裡，費德勒始終是一道無法跨越的高牆。

《富比世》統計，費德勒連續16年是網壇收入最高的職業選手，不管別人打下多少紀錄，都遠遠追不上費德勒吸金的速度。這16年來的「第2名」高收入選手包括莎拉波娃（Maria Sharapova，5次）、納達爾（Rafael Nadal，4次）、喬柯維奇（5次）、大坂直美（2次）。

費德勒生涯總獎金1.3億美元，喬柯維奇1.67億美元、納達爾1.34億美元，這兩人都比他多，但是費德勒打球的獎金只佔了總收入12%，他賺到的錢實際上已突破10億美元大關。費德勒生涯總收入11億美元，遠超過納達爾5億美元、喬柯維奇4.7億美元、小威廉絲（Serena Williams）3.4億美元。

由此看來，費德勒的成就一部份建立在他的商業價值和投資眼光，他結束與Nike的合約，以天價加盟日本品牌Uniqlo，在球鞋方面入股瑞士品牌On，去年On的營收飆漲，外媒估算費德勒又大賺了一筆，被看好成為下一個淨資產突破10億美元的富豪運動員。