TVB主席許濤最近決定大幅調整節目製作預算及遣散5%員工，預計能節省2.6億港幣(約10億台幣)，以保障業務可持續發展，這令外界聯想，近年來許多TVB資深女星如李佳芯、馮盈盈、黃翠如相繼離開，是否與營運狀況不佳有關。使得能夠撐起檯面的當家花旦越來越少，而港媒也挖出這些一線女星們的出走理由。

女星李佳芯曾在2017年奪得視后，前途光明，不過她曾接受媒體訪問坦言工作壓力大，導致情緒及健康出現問題，不想因工作而賠上健康，表示：「始終之前都有前科啦，即是因身體，每一次演完一套劇，都給自己好大壓力，所以無論情緒、狀態、身體都好容易有毛病。」

而另外一位女星馮盈盈自2016年獲選港姊冠軍時就被力捧，可是自去年年初以來卻屢傳失寵疑被冷凍，因此她選擇向TVB請假，進修專攻碩士學位，雖然不知道是否會繼續留在娛樂圈發展，但她表示將重心放在學業上，「現在主要專注讀書，希望順利畢業沒有想其他東西。」

最後一位女星黃翠如上次拍攝的劇集已經是前年的《七公主》，她被問到短期內是否會再接新戲，她透露自己想先花時間陪伴家人，拍劇的規劃就交給公司安排：「經歷過上年家有很多健康問題的事出現了，現在想特別抽多一點時間陪家裡人，也都Focus多一點在健康的問題。公司也很好，會讓很多空間我去處理自己和家人的問題。當然很想念拍戲的感覺，也都想盡量 balance （平衡）陪家裡人的時間和健康。」除了以上三位外，張曦雯、陳煒與黃智雯目前都未有新劇在身。