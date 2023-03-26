我外交部今（26）日上午9點半召開記者會宣布與宏都拉斯斷交，外交部長吳釗燮在被問到會否負起政治責任時，強調自己不會迴避。

台灣時間今日上午8點左右，宏都拉斯發出聲明，宣布與台灣斷交，之後我外交部隨即宣布將召開記者會，因此在記者會上，有媒體好奇，到底是哪國先決定斷交的？吳釗燮說明，與宏都拉斯斷交一事，是在宏國發出聲明之前即已決定，並未受到該聲明影響。

在被問及是否要擔起責任時，吳釗燮表示，其長官同仁都知道他認真負責，所以若有任何責任，他絕不會迴避。

吳釗燮指出，宏都拉斯總統卡蕬楚及其執政團隊，一直對中國大陸存有幻想，2021宏國總統大選前，就提過外交轉向議題，經我方努力，其上任初期雙邊關係曾一度平穩，但大陸對宏國的利誘並未曾停歇，外交部及駐館對相關情資均有所掌握，並妥慎處理。

然卡蕬楚政府同時向我方所要數十億美元的鉅額經濟援助，並就台灣及大陸提出的援助方案進行比價，我基於傳統友誼，秉持最大誠意在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋出錯誤訊息，造成對我政府傷害。

吳釗燮強調，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀，我們會堅守自由、民主的價值，積極聯合友邦以及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並且爭取台灣應有的國際地位。

另外，中時攝影記者直擊，外交部已撤除宏都拉斯國旗。