一名來自斯洛伐克的美女Andrea表示，為學中文來台灣，住在台中快1年，在台灣期間曾被蟲咬到雙腳腫脹、被太陽曬傷，去蘭嶼旅行，騎機車重摔，她的父母聽到她受傷的消息，毫不留情罵她「活該」，即便在台灣受過不少傷，她還是很享受在台灣的各種生活。

不要鬧工作室昨（25）日於YouTube上傳最新影片， Andrea表示來台灣目的是為了學中文，她之所以會選擇台灣，原因在於台灣很自由，加上地理位置，要飛亞洲其他國家都很方便。

Andrea表示，她到台中住了快1年，特別選台灣人當室友，如此一來可以有更多機會練習中文，她和室友相處融洽、感情很好，兩人還會相約一起旅行。去年夏天到蘭嶼玩一個禮拜，當時她騎機車為了閃避野狗重摔，身上多處擦傷瘀血，所幸當地的診所替她包紮。

Andrea當時非常害怕，因為她沒有台灣健保，她打電話給在家鄉的父母，沒想到父母沒有安慰她，反罵她「活該」，認為Andrea過去從來沒騎過機車，到台灣卻變成機車族，她被父母的反應嚇到。

Andrea說台灣的醫院多次幫助她，因她剛到台灣的第一個月，在學校就被不知名的蟲咬傷，雙腳腫得無法行走；去蘭嶼一個月前又被太陽嚴重曬傷，導致5天無法走路。撇除所有意外，她很享受在台灣的生活，即便父母認為她無法毫髮無傷回國。