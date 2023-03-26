桃園一名大學時跳啦啦隊的女子4年前發現與前男友拍的性愛影片在多個網站上流傳，憤而提告，男子稱影片是遭駭客入侵後上傳，法官發現網站影片的內容提及「臺灣正女○○○淫片前任流出」，男子若要外流不會自稱「前任流出」，且2人已分手8年，也沒有證據證明是男子所為，判無罪確定。

判決書指書，周姓男子與女友分手後，民國108年在多個成人網站上發現2人性愛影片，包含「洪爺色情網」、「伊莉討論區」、「亞洲成人影片」、「正妹Discus」等網站；男子則說當時拍攝完有將影片上傳至無名小站中設密碼的私密相簿內，當時無名小站曾發生漏洞導致檔案外洩，新聞曾報導，他在女方人分手後交了幾任女友，後來到大陸去，強調影片並非他上傳到網站上。

法官認為，警方查詢色情網站的IP位址是在美國、瑞士、香港等境外或無法查詢位址，因此無法證明影片是男子上傳的，受害女子則說影片是交往期間她同意拍攝的，男子疑似不滿她分手後交新歡，但女子說上傳者使用的帳號不是男子常使用的名稱，此外該上傳者還有公開數張女子的生活照，其中有幾張並非該女子，文字也並沒有任何女子資訊、感情史或指責用語。

法官發現影片中提及女子名字的「臺灣正女○○○淫片前任流出」中「○○○」後2字雖為女子名字，但首字與姓氏不同，法官認為男子如要外流影片，不會在內容提及是「前任流出」，也不會分手後8年才流出，無實際證據稱男子就是上傳者，判男子無罪，女子上訴駁回確定。