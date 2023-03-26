路透社報導，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，馬杜洛（Nicolas Maduro）昨天從醫生那裡得知PCR檢測呈陽性，因此取消出席這場為拉丁美洲以及西班牙和葡萄牙領袖舉辦的論壇。

羅德里格斯在推特上說：「今天兩次檢驗，結果均為陰性，一切都顯示這是偽陽性。」

委內瑞拉通訊部長納涅茲（Freddy Nanez）今天稍早告訴路透社，馬杜洛不會出席此次活動。昨天一位峰會官員表示，馬杜洛正在前往多明尼加途中。

外交部長吉爾（Yvan Gil）將代替馬杜洛出席今天和明天的這場峰會。

來自22個國家的總統和代表齊聚多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）出席伊比利亞美洲峰會，領袖們強調，通貨膨脹飆升與和移民問題是威脅這個區域穩定的兩大風險。

會議召開之際，這個地區正努力應對頑固的高通膨和美國矽谷銀行倒閉後全球對金融業的擔憂。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120326