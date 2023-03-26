體味重和愛情選擇哪一個？一名男網友透露曾與一名妹子曖昧，交往前上床試車，但床戰過程不斷聞到妹子飄出濃烈的狐臭味，味道留在他床上一整周散不去，嚇到不敢再與妹子聯絡，之後陸續又與2名女生曖昧，卻同樣有狐臭問題，哀號是不是要妥協了。

這名30歲的男網友日前在Dcard發文，遇過幾個曖昧對象都剛好有狐臭，先是第一位妹子在大學時期認識，還沒交往前帶她回家試車，卻崩潰狐臭味超重，味道在他床上整整一周還散不去，嚇到之後沒再跟她繼續下去。

原PO表示，出社會後與護理師聯誼，與一位聊得來的女生開始約會，卻在開車時無意間聞到她身上的狐臭，一樣與她不了了之。最近原PO又在交友軟體上認識一名女孩，活潑可愛、身材瘦瘦、愛運動的類型，結果約她晚上出門小酌，她穿著無袖小背心，原PO又聞到她身上飄來狐臭，心中哀號「不會吧！難不成又要放掉了嗎？」

原PO無奈表示，已經30歲了，認識的女生越來越少，是不是要考慮適應狐臭味，還是要堅持不妥協？

文PO出後，不少網友表示「根據你的人生經歷推測，有沒有可能你就是特別容易被有狐臭的女生吸引？不要再傲嬌了」、「有沒有可能其實是你的呢」、「我也不行，表哥跟表妹都有狐臭，偶爾回去聞到真的受不了」，但也有人說「我的狐臭也很嚴重，夏天完全不敢穿無袖，止汗劑擦爆，幸好男友不嫌棄」。