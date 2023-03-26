女星楊繡惠出道多年，憑著直爽個性及幽默、風趣的主持風格，深獲不少觀眾喜愛。而經常透過社群媒體發表個人言論的她，近日看到不少民眾為了搶蛋排隊的這件事情深有感觸，坦承不懂為何大家要這樣拼命，意外引起網友熱烈討論。

國內受到禽流感的影響，讓雞蛋供應量吃緊，全台陷入「蛋蛋危機」，而不少菜籃族也為此相當擔憂，只要哪裡有蛋就會上演搶蛋戲碼，甚至在市場開賣前半小時就會出現排隊人潮，深怕太晚出門搶不到蛋。對此，女星楊繡惠25日便在臉書粉絲團上開直播與粉絲們聊天時坦承自己不懂為何大家要為此排隊，更表示「不要說排隊買蛋，一個美食叫我去排，我一定不要吃的」，也反問網友「我們民生、每日的三餐，一定要用到蛋嗎？」

楊繡惠認為除了要做生意非不得已的人以外，一般人應該要活得彈性一點，有什麼就吃什麼，沒有什麼我們就不吃什麼，何必要浪費時間在那裡排一、兩個鐘頭只為買一盒雞蛋，相當浪費時間。她更舉例像颱風天時菜料短缺，那就不用執著一定要吃某種菜，可以改吃豆芽菜、或是其他高纖蔬菜「何必單戀一枝花」，因為對於大部分的人來說「時間就是金錢」，而且就算一個月不吃蛋也不會怎樣。

楊繡惠也無奈表示，台灣人有時候就是喜歡一窩蜂，有時為了買東西還排隊到出現火氣，她認為這是「不智之舉」，有時候其實就只是個過渡時期，大家無需如此恐慌用搶的，其實只要過了這段期間生活就會恢復正常。而她的言論也受到大批網友的認可。