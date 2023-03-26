隨著疫情減緩，境外生入境規定也愈來愈寬鬆。教育部近日發文給各大專院校說，從現在起，境外生入境前1日免至境外教研人員及學生來台資訊系統（OSAS）填報名冊，也免於入境日翌日中午12點前至系統點選確認入住自主防疫地點，由各校自行掌握境外生入境情形即可。

指揮中心已宣布3月20日起，確診中重症的民眾需通報並隔離治療，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0＋n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。同時，取消確診者同住家人及入境民眾自主防疫措施。

配合此項政策，教育部也發文給大專校院說明「境外生入境事宜」。從去年10月13日起，大專校院擬入境外生名冊已免向教育部申報，改由各校自行掌握境外生入境情形。同時，之前指揮中心針對國人入境後採「0＋7」防疫的規定，獨立衛浴的要求已有條件放寬，且不再限制需持有2日內快篩陰性證明。

針對境外生入境機制，教育部表示，從現在起，境外生入境不再需要上OSAS系統填報及確認自主防疫地點，完全由學校自主掌握即可。但教育部提醒學校，盡量與學生保持聯繫並關懷他們的身心狀況，及時提供有症狀或確診學生醫療協助。此外，各校要在每月30日統計當月實際入境學生數，並至OSAS系統填報。