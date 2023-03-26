基北北桃四市環保局25日成立「基北北桃環保交流合作平台」跨域管制，以6大面向「廢棄物去化及處理、低碳永續及環境教育、空氣品質及噪音防制、海洋污染改善、河川流域污染管制、環境維護及稽查」進行合作討論，共同守護千萬市民的生活品質。

「基北北桃環保交流合作平台」首次會議由新北市環保局主辦，四市聚焦探討噪音車管制、海洋及河川潔淨等議題。會中台北市、新北市就垃圾費隨袋徵收執行經驗進行分享，提供基隆市、桃園市未來政策評估參考；也談及現行新北市與桃園市垃圾及廚餘互惠處理模式，可做為縣市互助處理廢棄物的參考；並就跨域發生的環境污染案件，如非法載運土石方及非法棄置廢棄物等的合作辦案，包含攔檢、追查、通報及查處經驗充分交流。

其中針對噪音車管制，四市環保局目前皆設置固定式或移動式聲音照相設備取締，而新北市自2017年依據噪音管制法第8條規定，公告夜間管制時段（晚上10時至翌日上午6時）採取行為管制，禁止該時段行駛的車輛使用未經主管機關審驗或檢驗合格的排氣管，實施以來陳情案件較公告前下降37％。為加強管制力道，未來四市將朝統一執行夜間管制時段禁止行為的方向邁進，期藉由跨域管制措施，有效降低噪音車擾民案件，維護夜間安寧。

此外，基北北桃四市環保局也於會中成立「河海潔淨大聯盟」，宣示共同捍衛海洋及河川環境，並響應世界地球日，今年4月29日將攜手辦理聯合淨溪灘，活動採「無痕」原則，現場不提供一次性飲用水杯、不使用活動背板，活動後將整合四市清理出的海洋（河川）廢棄物，製作成再利用產品，如吸濕排汗的環保衣等，並執行海廢及川廢調查作業，於每年年底提供組成分析及熱點資訊，四市調查資源共享，作為海洋（河川）廢棄物政策制定的有效參考，共同守護北台海岸河川。