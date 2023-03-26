The Lakers have upgraded LeBron James to doubtful vs. Bulls on Sunday. James appears closer to a return. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2023

自從2月27日打完與獨行俠比賽後，湖人「小皇帝」詹姆斯就因腿傷被列在不可出賽(OUT)的傷兵名單之中，不過根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，湖人已經把詹皇明天出戰公牛的狀態，從不可出賽變成小機率出賽(Doubtful)，這表示距離他的復出時間越來越近了。

原本放話要打滿剩下21場例行賽的詹姆斯，卻遭遇右腳肌腱受傷宣告缺陣，目前他已經缺席12場，幸好湖人相當爭氣拿下7勝5敗，目前37勝37敗，排名升到西區第7，如果詹皇可以提早宣告傷癒歸隊，對於湖人搶到季後賽門票機率自然大增。

湖人官方今天依舊把前役因為臀傷缺席的羅素，擺在出賽存疑名單之中，看來可能需要等到賽前才能確定能否打公牛，假如羅素繼續缺陣，薛洛德將會繼續取代他的先發位置，安東尼戴維斯則是列在大機率出賽，應該還是可以順利出賽，班巴則因左腳踝扭傷繼續缺席。