根據統計，全球約15%夫妻有不孕症問題，泌尿科醫師表示，在不孕症案例中，起因於男性生殖系統問題的機率達50%，值得注意的是，根據研究，有不孕症問題的男性會有較高比率罹患睪丸。醫師表示，若想要增加精蟲品質，規律的性生活、遠離高溫、避免菸酒、補充含鋅食物等均可增加精蟲的活動力、增加女性懷孕機率。

馬偕醫院泌尿外科醫師李致樵在其個人網站表示，不孕症的定義為，夫妻在無避孕的正常頻率性行為下，超過一年無法自然懷孕時，根據全球統計，大約15%的夫妻有不孕症問題，在所有不孕症案例中，男性生殖系統方面有發現問題的機率高達50%。

他指出，造成男性不孕症的原因可分3大類，調控造精的荷爾蒙分泌失調的相關疾病、睪丸本身造精機能有問題的相關疾病、精蟲製造後無法正常受孕的相關疾病。

李致樵病表示，根據一些研究，有不孕問題的男性會有較高機率罹患睪丸癌，原因不明，可能與共同的基因變異有關。

至於提升精蟲品質或減少精蟲傷害的方法，他分享8種方法：

1. 遠離高溫：勿過度泡溫泉、泡澡、穿悶熱褲子或在高溫下工作。

2. 遠離菸、酒、大麻。

3. 遠離外界污染：眾多化學物質、殺蟲劑、輻射、香水都會降低精蟲品質。

4. 遠離肥胖。

5. 遠離壓力。

6. 注意藥物與慢性疾病：化療、電療及很多醫療藥物都會降低造精功能。

7. 規律的性生活：正常且規律的射精，能定期地代換精蟲與疏通射精管道，有助精蟲的健康，增加性行為頻率也能明顯提高懷孕率。

8. 多攝取特定食物或營養品：含鋅的食物或維生素A、B可增加精蟲的活動力。服用抗氧化物如維生素E或魚油等。

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