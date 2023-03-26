針對與宏都拉斯外交關係生變，我指控北京從中作梗。

有將近82年情誼的中美洲友邦宏都拉斯今（26）日與我斷交，宏國媒體以頭版報導，其中特別關注積欠台灣的債務，內文提到宏國「與台灣斷交後將負債累累」，積欠台灣6億美元（約新台幣182億元）債務。

宏都拉斯外交部於當地時間25日晚間6時（台灣時間26日上午8時）宣布與我斷交後，包括宏都拉斯《前鋒報》（El Heraldo）、《新聞報》（La Prensa）、《國家報》（El Pais）等宏國媒體都以頭版頭報導。

其中《前鋒報》內文指出，「宏都拉斯與台灣斷交後將負債累累」。文章寫道，關係破裂後，宏都拉斯將因為建交多年提供的融資，欠下台灣一筆重要債務，這筆債務是宏都拉斯從我銀行獲得的6億美元融資，當中部分資金的貸款償還期限為20年，部分約有10年的寬限期。

針對這批債務，宏國副外交部長賈西亞（Antonio García）表示：「債務就是債務，當一國積欠另一國家或銀行時，不論是否有關係，都會償還，將履行與台灣的承諾，因為他們借錢給我們，將繼續償還。」

另外報導也提到，宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）先前表示，要求台灣將每年5000萬美元援助加倍至1億美元，並且重新調整積欠台灣的6億美元債務，但我方沒有積極回應。

賈西亞24日強調，宏國向台灣要求3件事，其中之一是20億美元貸款，要求台灣為宏國購買高利息債務，宏國再以較低利息償還貸款，「但他們沒有給予我們積極回應。」

我外交部長吳釗燮今日上午9時30分也召開記者會宣布與宏國斷交，他說宏都拉斯駐台大使已在昨（25）日離台，路透社引述目擊人士指出，我外交部內的宏都拉斯國旗也已被移除。