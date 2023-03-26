我政府今（26）日正式宣布與宏都拉斯斷交，外交部長吳釗燮強調，雖然宏方日前曾否認向我方索求的高額金援，但相關內容是有白紙黑字的，「他們提出的，不管如何說明，這是不會有任何的錯誤的」。

吳釗燮今日代表政府宣布與宏國斷交，並稱宏方恣意作態需索，不過日前宏國外長否認相關內容，媒體好奇能否詳細說明。

吳釗燮解釋，去年宏方所提出的要求有3點，第1是協助蓋一間醫院，價格直接寫明4500萬美元；第2是要求協助蓋水壩，價格3億美元；第3則是希望我方吃掉宏國20億美金的債務。

吳釗燮說明，今年3月13日時，我駐宏大使館再度收到一封宏國外長寫給他的信，內容針對協助金額進行更動，醫院提高至9000萬美金、水壩提高至3.5億美金，並同樣希望我方吃掉宏方20億美元的國債，總數為24.5億美元。

「我想直接給錢這種方式就有點像賄賂！」吳釗燮提到，我們協助其他國家時都是以計畫為導向，不是單純給錢，如總統蔡英文即將出訪瓜地馬拉，而我方就有協助瓜國蓋醫院，當地政府、總統都非常感謝，「這就是我們援外的方式」。