我國今（26）日正式與宏都拉斯斷交，回顧蔡英文2屆總統任內的外交狀況，2018年是最多友邦與我國斷交的一年，共3個國家與台灣「分手」；而在2019年9月，台灣還曾在4天內一口氣與2個國家斷交。

蔡英文上任至今，台灣共與9個國家斷交，分別是非洲國家聖多美與普林西比、布吉納法索，中美洲國家巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯，以及大洋洲國家索羅門群島、吉里巴斯。

其中，2018年是蔡政府斷交數最多的一年，台灣與多明尼加、薩爾瓦多和布吉納法索等3個國家分道揚鑣；另外，索羅門群島、吉里巴斯在2019年9月與台灣斷交時，更僅隔了4天（索國16日斷交，吉國20日斷交）。

而針對外界猜測，台灣目前在南美洲唯一的友邦巴拉圭，可能在4月總統大選後與我國斷交的消息，外交部長吳釗燮今表示，雙方不會有問題。他解釋，雖然巴拉圭反對黨候選人在總統選舉過程中，提出了要檢討外交關係，但日前該黨領袖有來訪，與我方說明相關內容並非他們政黨的政策。