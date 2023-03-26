新冠肺炎疫情解封，帶動國內外旅遊潮，但台北市從今年至今已受理270件旅遊類消費申訴，消保官提醒，清明連假將至，民眾訂購前務必仔細確認訂訂房、票券記載事項，確認退費規定，並注意禮券是否有履約保證。

根據法務局統計，1月1日至3月25日止，已受理旅遊類爭議270件，常見爭議類型為訂房或購買住宿、泡湯、按摩、國內外交通和旅遊景點票券及租賃交通工具，衍生住宿、票券取消、使用效期、收取手續費等相關爭議。

消保官邱家梁提醒，清明連假即將到來，民眾安排旅遊前，應看清楚訂房約定事項及票券上記載內容，確認可否免費取消及取消時限，並詳閱退費條款及有無收取手續費等，並可參考國內旅遊、簡易型一日遊國內旅遊、國內個別旅遊、國外個別旅遊、國外旅遊、個別旅客訂房、小客車租賃及機車租賃等定型化契約應記載及不得記載事項之法規規定。

邱家梁補充，旅遊熱潮帶動旅展商機，提醒消費者應充分瞭解商品及適量購買，並注意禮券上有無履約保證，購買後儘快使用，以免業者倒閉時難以求償。