楊銘威經營的餐酒館挺過疫情。（粘耿豪攝）

楊銘威自認酒品不錯。（粘耿豪攝）

楊銘威最近酒醉手機掉計程車上，笑說度過4天沒手機的「原始生活」。（粘耿豪攝）

楊銘威在《來吧！營業中2》的「星之沙龍」擔任酒水部長，練習調酒。（TVBS提供）

楊銘威在TVBS實境節目《來吧！營業中2》的「星之沙龍」擔任酒水部長，他在上一季因擔任二廚，老婆方志友驚訝他變得除了會主動剝蝦外，還會細心地挑除字腸泥，更主動為小孩下廚，那這一季老婆有覺得哪裡變不一樣了嗎？楊銘威笑說：「應該覺得我變帥了。因為這季在沙龍工作，需要打扮。」

楊銘威為《營業中2》在開錄前向冠軍調酒師鄭亦倫（Allen）拜師學藝，精進調酒技術。現實生活中，他也是餐酒館老闆，問他曾酒後失控過嗎？ 他說「完全不會，喝到不行就會睡著」，自豪加謙虛地說：「能夠開餐酒館在東區的這些老闆們，酒品跟酒量一定是有一些程度的，不然店沒辦法開那麼久。」

不過，令他最近印象深刻的是，喝醉到手機掉在計程車上，到家馬上跟老婆方志友報告之後，便倒頭呼呼大睡，老婆雖立刻替他報警，但手機下落至今不明，整整4天沒用手機的他，笑說如同「過著原始的生活」，但變得有多餘時間看書，增進親子互動，唯一比較可惜的是2個小孩的照片就這樣不見了。

會不習慣沒手機的日子？他表示不會，因為平時忙於工作，使用手機時間大概4、5個小時，現在則備用老婆表妹的手機，看似還不急著辦新手機的他淡定地說：「反正要找我的人，會找我身邊的人或經紀人」。

楊銘威的餐酒館目前有8個股東，當初因幾個愛喝啤酒的朋友聚在一起開店，沒想到一開就5年，「生意一直蠻穩定的」，表示剛開幕3個月就回本，不過，他坦言疫情期間生意真的很慘，目前客人回流到8成，生意確實沒以前好，「可能疫情之後大家生活有改變」，笑說餐飲競爭大沒賠就不錯。而受到通膨以及原物料上漲，好不容易復甦的餐飲業， 可說是逆風前進，即使成本提高，楊銘威表示因為叫貨量大，影響還不算太大，餐酒館也暫不考慮調漲。