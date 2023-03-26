「金曲歌王」蕭敬騰近幾年積極在大陸發展，除了頻頻登上各大綜藝節目外，也在當地投資茶店與乾拌麵，事業蒸蒸日上。豈料，近日卻傳出蕭敬騰在高雄開設的飲料店無預警倒閉，引起網友熱議。

蕭敬騰一手創立的飲料店「署茗職茶At Tea」插旗全台多處，包括台北內湖、西門町、大同區、新北淡水、新竹2間、桃園中壢，以及高雄左營漢神巨蛋，相當有規模。沒想到，繼台北西門町後，如今再爆出高雄漢神巨蛋店卻倒閉，Google maps上也變為「永久停業」。對此，桃園市前議員王浩宇也證實，「蕭敬騰飲料店，撤出高雄。」

據《鏡週刊》報導，蕭敬騰去年失言後就遭到網友抵制，連帶與其他股東投資的茶店及乾拌麵事業也受到影響，讓蕭敬騰沮喪到一度想要退出，避免連累其他股東。不過，「署名職茶」卻一連在星馬開了多家分店，生意相當不錯，讓他稍微恢復信心。

事實上，蕭敬騰經過一年的紛擾，前陣子他特別在凌晨發文，「我跟很多人一樣，有夢想但會偷懶，想成長但常犯錯，2023我要跟過去，不得體、不禮貌、不對的事情、不好的自己，一切任何大家在乎或不在乎的錯誤道歉，請原諒我的不完美。接下來，我會繼續加油，繼續前進，做更好的人。大家好，我是蕭敬騰，未來還請多多關照，新年快樂」。