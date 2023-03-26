職棒樂天桃猿啦啦隊女神林襄，先前隨球隊到日本石垣島為亞洲門戶交流戰應援，吸引許多日本媒體及球迷到現場搶拍，日前她曬出當時的應援照時又引發粉絲暴動，可見她在日本人氣相當高，而這也使她在日本獲得不少工作機會，前陣子先是在東京時裝周亮相，如今她再加碼宣布成為日本高爾夫球精品品牌代言人。

林襄日前在IG上宣布成為日本高爾夫精品球衣「CPG GOLF」全球品牌代言人，貼文中她也曬出一系列代言美照，身穿代言服飾的她有別於過去性感及啦啦隊的形象，展現出清新脫俗的氣質，整體風格甜美中帶著俏皮，且照片中可見她在東京晴空塔、東京鐵塔、淺草寺、澀谷等知名景點拍攝。

消息曝光後，粉絲接連恭喜林襄「最佳代言人小襄姐姐」、「超級漂亮可愛」、「最美麗的代言人，讚啦！」、「這裡有一套很香的衣服」、「台灣之光」、「成功打入日本市場」、「我襄質感整個拉滿」、「代言邁向全世界」且除台灣粉絲之外，也可發現許多日本網友前來留言朝聖。

事實上，林襄在日本爆紅之後，她的經紀人曾在IG上透露，林襄其實在多方跨領域合作已交出優秀成績單，先是獲得紐約輕珠寶品牌青睞成為代言人後，又與台灣設計師申子芹的品牌「Seivson」跨領域合作，大膽嘗試厭世高冷的造型，對此，經紀人強調「當大家的疑慮和傳言，結果我們帶著刺青和好身材，在日本東京時裝週走秀觀秀」，如今林襄再度宣布成為精品全球代言人，可見林襄已成功進軍海外市場。