藝人王少偉曾與「性學博士」許藍方傳出緋聞，但兩人始終以好朋友相稱，並表示還在認識階段。他日前與藝人花花（張嘉雲）上節目討論兩性話題，提到兩人是否有對彼此心動的時刻，花花則坦言曾因他的一個舉動，差點動心，更直喊：「我會等你」。

王少偉日前與花花在《11點熱吵店》談論「男女之間是否有純友誼」主題，花花表示兩人10幾歲時就已認識，但當時兩人並未保持聯繫，直到近期合作的外景節目，兩人的感情才變得比較好。花花坦言王少偉曾經透過兩通電話，鼓勵她在節目上的表現，使她把對方列為男友的選項，但嫌棄他的個性太古怪，讓一旁的王少偉也回應：「我一度懷疑她真的有對我心動」。

而王少偉表示因為外景導致皮膚狀況不佳，有次花花很貼心地幫他敷臉，甚至一起躺在床上，當下氛圍十分曖昧，花花的積極主動讓他覺得「終於展現一個女神該有的女人味」，但開口後就破功了。

王少偉曾因花花主動幫忙保養皮膚而對她動心。（圖/Youtube 11點熱吵店）

對此，主持人沈玉琳建議兩人在一起，「反正花花現在也單身，少偉跟許藍方也分手了嘛」，王少偉則急忙澄清：「我們只是還在認識的階段」花花也男人婆似地反駁：「你們都認識這麼久了」沈玉琳見狀馬上阻止：「花花妳這樣沒女人味不行，少偉就喜歡有女人味。」而花花立刻轉為少女模式，語帶感情地說：「少偉，我會等你的」讓王少偉無言表示：「我們就是閨密的階段，心動的那一剎那非常短，我沒辦法一直這麼嗨，花花有時候就太嗨了」。