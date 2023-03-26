警方將85萬先放入槍櫃中，待上班日再陪同婦人將錢存回。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄1名7旬的吳姓婦人接到自稱是台北地檢署檢察官來電，表示她的身分被人盜用，需繳交公證費用85萬元，若不繳交將會立即遭拘提，心急之下她立刻到郵局領出85萬，但冷靜下來發現不對勁，立刻到派出所詢問，員警識破這是詐騙集團慣用手法，除了提醒吳婦不要再與對方聯繫，更將這厚厚幾疊現金先存入24小時監視錄影「戒備森嚴」的槍櫃中，待上班日再陪同存回郵局。

據了解，72歲的吳姓婦人接到自稱台北地檢署陳姓檢察官來電，表示吳婦的身分遭人盜用，需繳交公證費用85萬元，若不繳交將會立即遭拘提，又有另一名男子傳檢察官的證件以及保密協議條款，一步步布局，讓吳婦相當緊張、害怕。

她隨即到郵局提領85萬元準備繳交給對方，雖然提領時行員有不斷詢問她用於何處，但吳婦因過於慌亂，依照詐騙集團的指示謊稱是要給美國留學的女兒使用，順利領到現金85萬元。

但吳婦冷靜下來後，越想越不對勁，昨日下午5點多到三民派出所諮詢，講述事發經過，語氣緊張的表示：「要拘提我！」但員警一聽就知道是詐騙集團慣用得詐騙手法，因為檢察官不可能未經調查就請民眾提領現金繳交相關費用；隨後員警接手與對方通話，詐騙集團口音一聽便是大陸口音，而且發現警察介入後，隨即掛斷電話。

員警擔心吳婦又再誤信對方陷阱，除了不斷提醒，加上郵局周一才有營業，為避免鉅款再遭人覬覦，員警陪同吳婦返家將現金85萬取回，由派出所代保管存入24小時監視錄影「戒備森嚴」的槍櫃，並約定上班日再陪同她將鉅款存回郵局。