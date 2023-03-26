職棒啦啦隊女神籃籃、琳妲擁有天使臉孔、魔鬼身材，每次只要一上台就能掀起台下民眾熱情支持，加上她們經常透過社群媒體與粉絲互動，使她們人氣不斷狂飆，近日更受邀擔任記憶體大廠「金士頓」23日舉行新品發表會的開場嘉賓並獻上熱舞。但沒想到現場突然颳起強風，使她們意外露出「裙底風光」，引起網友們暴動。

在昨日的金士頓新品發表會上，籃籃與琳妲組成「星艦嬌娃」以俏麗的黑色上衣搭配白色百褶裙，準備在台上帶來動感熱舞炒熱氣氛，豈料表演還沒開始便颳起強風，使她們的裙擺被整片吹起，就連麥克風也不斷發出「呼呼呼」吵雜的風聲，籃籃的頭髮更被狂風吹到凌亂，讓她除了忙著整理頭髮外，一手還得趕緊護住裙擺，避免走光。

不過，由於強風來的措手不及，籃籃的裙子被整片掀起，好在裙子本身是褲裙才避免春光外洩，害得她不時露出尷尬又害羞的微笑。而表演正式開始後，兩人還是維持敬業的態度，無論風再大、裙擺被吹得多高，仍盡力扭腰擺臀，將現場氣氛炒到最高點。

而兩人熱舞的影片曝光後，網友也紛紛大讚「兩人好敬業」、「好險裡面有穿安全褲」、「幸好是穿短裙，要不然長裙的話臉就被遮住了」、「東南西北風，只要會吹，都是好風」、「風⋯⋯真討厭！但我喜歡」、「快、「這陣風來得真是時候」意外引發話題。