重量級統一拳王烏席克。（美聯社資料照）

重量級職業拳壇的「無庸置疑冠軍」暫時不會出現了，泰森福瑞（Tyson Fury）、烏席克（Oleksandr Usyk）的世紀對決臨時破局，福瑞氣得在網路大罵烏席克是「14英石（89公斤）的懦夫」。雙方陣營原先談好在4月底開打，但是最後關頭又出現變數，外界推測是福瑞一方不想要重賽，烏席克一方嫌錢太少。

「吉卜賽之王」泰森福瑞是WBC重量級拳王，來自烏克蘭的烏席克是重量級統一拳王（持有WBA、WBO、IBF腰帶），儘管烏席克拿出3條拳王腰帶來打，但是福瑞非常貪心，要求七三分帳，而且拒絕重賽條款。烏席克一方吃了大虧，不僅只拿30%利潤，還要冒險失去3條腰帶，甚至還沒重賽機會，當然也就不想打了。

烏席克陣營的經紀人Alex Krassyuk對《天空體育》表示：「我不只為烏席克感到失望，我也對全世界的拳擊迷感到失望，因為這絕對是最受期待的一場比賽。」

早年職業拳壇有兩大聯盟，拿到兩條腰帶就是「無庸置疑冠軍」，後來成為3大聯盟（WBA、WBC、IBF），最後一位拿到重量級全部腰帶的是1999年的路易士（Lennox Lewis），距今已超過20年。

進入4大聯盟時代以來，首位重量級「無庸置疑冠軍」尚未出現，這一次破局也讓不少拳迷感到憤怒。福瑞不斷在網路叫囂、辱罵烏席克，但似乎是怪罪福瑞的人佔多數，因為福瑞提出了許多無理的要求，等到對手不願意接受，卻又把錯全推到對手身上。