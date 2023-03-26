一名網友發現某處籃球場外的指示牌寫「狗活動區」還有一個往前箭頭符號，他笑說「本來想去打籃球，看到就不想打了」，不過疑似是拍攝角度問題，才造成往前箭頭指向斜前方的籃球場；照片被3萬人按讚，網友留言「汪一聲，衝進去」、「汪汪：我想打籃球」、「前面又沒寫單身，衝吧」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處籃球場旁豎立的標誌寫上大大的4字「狗活動區」，還附上一個往前指的箭頭符號，原PO發文笑說「本來想去打籃球，看到就不想打了」；不過照片疑似是拍攝角度關係，才讓拍攝者誤以為籃球場就是狗活動區，照片曝光短短5天吸引3.4萬人按讚，近1500則留言。

一名網友發現某處籃球場外的指示牌寫「狗活動區」還有一個往前箭頭符號，他笑說「本來想去打籃球，看到就不想打了」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「汪汪打籃球汪汪」、「汪汪:我想打籃球」、「用爬的打籃球，邊爬邊打」、「單身狗和舔狗也算狗」、「現在的社會常是人不如狗，所以能去狗的藍球場可能就像去VIP室了」、「汪一聲，衝進去」、「技不如人只好來這」、「前面又沒寫單身，衝吧」、「打是可以打啦，只是可能要改用嘴巴咬」、「去打，打到累得像狗一樣就不在意了」、「告示牌明明是指前方。你一定要站在斜角這樣拍攝」。

據了解該地點位在北市，目前北市共有1692個公園、綠地可供市民繫牽繩或以適當防護措施帶狗狗前往活動，面積大於一定比例的公園，會規劃設置柵欄隔間，因此就會有招牌寫「狗活動區」。