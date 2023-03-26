世芯-KY日前公布2月自結稅前盈餘1.73億元、年增加22.9%，每股純益2.4元。

法人表示，世芯-KY的2月自結獲利年成長23%，回推稅後淨利率約為11.2%，與去年第四季相當，符合預期。世芯-KY在先前法說會預期第一季營收將大於去年第四季，故推估3月營收將達到17~18億元，毛利率若與先前相當，故估計單季每股淨利落在7.5~8元。

展望2023年，世芯-KY營收將有顯著成長，儘管全球產業景氣放緩，但世芯-KY來自北美、大陸HPC(高速傳輸)設計及量產需求仍維持強勁未見轉弱，北美人工智能相關之設計需求非常強勁，主要客戶之量產訂單能見度已達2024~2025年，法人也樂觀預估，世芯-KY今年每股可望賺逾4股本。

不僅如此，未來世芯-KY希望將大陸客戶的整體營收貢獻度控制在10%內，以降低營運風險。世芯-KY目前研發人員70%在大陸，日本約占20%、台灣則占10%，未來希望在2024年後大陸與非大陸的研發人員各占50%，也會在新加坡、馬來西亞設置研發人員。