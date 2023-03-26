台宏斷交，外交部長吳釗燮今天表示，我在宏都拉斯大使館及技術團等館員、團員及眷屬共有61人，在宣布斷交後，將以最快方式撤回台灣或移到別的館處。宏國駐台大使昨天也已經離開台灣，至於宏國在台留學生目前有175人，會依照往例要求這個學期結束之後離台。

針對台宏斷交後，我方相關人員及館舍的處理，吳釗燮指出，我們在宏都拉斯的館員及團員、眷屬一共有61個人，包括大使館、技術團還有電力團及相關眷屬，加起來一共有61個人，在我們宣布斷交之後，他們會以最快的方式撤回台灣來，有一些同仁可能會移到別的館處去。

至於在當地的僑民，他說，這部分的人數很少，大約在100人以內，「我想，他們在那邊的生活應該是不會受到影響」。

此外，宏國在台灣的人員，包括學生及相關獎學金資助人員處理狀況，吳釗燮表示，宏國的大使昨天已經離開，我們也要求關閉當地的台灣大使館，至於他們的留學生目前有175人，我們會依照往例，要求他們在這個學期結束之後離開台灣。

他強調，或許有一些台灣的學校和機構會希望讓他們留下來繼續求學，這個是由民間自己來做，但外交部方面慣常的做法，就是在學期結束之後，讓他們離開。