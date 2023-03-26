我國與宏都拉斯今斷交，國民黨表示，除了提醒宏國長期戰略風險以外，執政的民進黨對於錯誤兩岸外交路線仍執迷不悟，恐持續傷害國家利益及外交前線士氣。

國民黨說，針對斷交一事深表遺憾，對於宏國以短期經貿利益為主要理由所做外交轉向的決定，國民黨基於兩國長年的邦誼，仍願善意提醒宏國友我人士，尤須注意此項決定對宏國及宏國人民的長期戰略風險。

國民黨指出，回顧國民黨馬政府執政時期採取的「親美，友日，和陸」路線以及「活路外交」政策，有效止息兩岸互爭邦交國、維持及拓展台灣國際生存空間，任內為中華民國維持22個邦交國。

國民黨說，民進黨蔡政府執政後，採取錯誤、激進的對外路線，造成七年多來陸續斷交九個邦交國，從2016年聖多美普林西比、2017年巴拿馬、2018年多明尼加、布吉納法索及薩爾瓦多、2019年索羅門群島、2021年尼加拉瓜到今天的宏都拉斯，對我國國家利益與國際空間、前線外交人員的士氣持續造成削弱與傷害，非推託給外在環境因素就可以向國人交代。

國民黨強調，他們一向捍衛中華民國主權及尊嚴，並具備處理國際事務的豐厚經驗與知識，充分理解正確的外交路線及政策對於維繫正式邦交的有效性及重要國際意義，並要再次呼籲全國朝野及全體人民團結一致，共同維護中華民國的主權及利益。

國民黨要求，民進黨政府應確實檢討本斷交案背後問題及成因，並透過務實方案加強與現有邦交國之維繫，避免我國主權地位及外交關係再度受到傷害。