蔡政府今（26）日正式宣布與宏都拉斯斷交，而日前宏國外長曾稱雙方關係生變，就是因為台灣拒絕加倍金援，至於未來是否不再受邦交國的金援威脅，外交部長吳釗燮則強調，台灣協助其他國家的方式，是台灣自己必須感到驕傲的台灣模式。

吳釗燮今日代表政府宣布與宏國斷交，除批評宏方恣意作態需索外，更指出宏方的要求都有白紙黑字的紀錄，包括協助蓋9000萬美元的醫院、3億美元的水壩及吃掉宏方20億美元的國債，總數為24.5億美元。

媒體追問，是否定調未來不再受邦交國的金援威脅，若邦交國被大陸金援誘惑，只要我方留不住就讓他們走？吳釗燮則說，我方協助其他國家的模式，是「台灣自己必須感到驕傲的台灣模式」。

吳釗燮解釋，當友邦提出某些計畫能夠對他們國家有益處時，不論是農業、工業、醫療及基礎建設等，雙方都會進行討論，若能達成共識就會有具體執行，「我們的做法不會像中國那樣，讓受援國誤認為中國能夠提供非常大筆的援助，而且是不透明的援助，或是中國可以提供非常大筆的貸款，讓他們陷入債務危機，我想中國的做法是我們不該做的做法。」