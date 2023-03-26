堪稱全台最小的房屋位在花蓮市花崗街7之1號，建物坪數約0.3025坪，與四周的高樓大廈以及隔壁的日造建築相較起來，特別顯眼，引起花蓮民眾熱議。（羅亦晽攝）

堪稱全台最小的房屋位在花蓮市花崗街7之1號，建物坪數約0.3025坪，與四周的高樓大廈以及隔壁的日造建築相較起來，特別顯眼，引起花蓮民眾熱議。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市區近東大門夜市附近有間約0.3坪的鐵皮小屋，上頭掛有戶政事務所發製的門牌，與周邊林立的高樓大廈對比起來，相當突兀，引起花蓮民眾熱議，更有人揶揄「現在房價很貴」。屋主表示，為了保留門牌，建立一間停車亭大小的建物，如今成為網路話題，甚至有生之年獲得「全台第一」的稱號，十分開心，未來將考慮在建物上彩繪，讓它成為另類的打卡景點。

這間堪稱全台最小的房屋位在其對面麗翔酒店連鎖花蓮館的停車場內，門牌號碼為花蓮市花崗街7之1號，建物坪數約0.3025坪，與四周的高樓大廈以及隔壁的日造建築相較起來，特別顯眼，進而成為花蓮人的討論話題，有民眾笑稱住在裡面「身體縮成蝦米睡姿」，另有網友揶揄「現在房價很貴」，還有人猜測是「有門牌、有水號、有電號，以後蓋房子省很多」，更有人認為是地下秘密基地的入口。

小屋為麗翔酒店連鎖花蓮館所有，店經理張琄菡解釋屋子來由時說，這塊地原本與隔壁一樣是日式舊宿舍，不過建物年久失修老舊，如要修復需花費大筆經費，便改為停車場，並將老建物的一些檜木材料保留在飯店內，但為了留下門牌號碼牌，規定要有建物，因此才以停車亭的方式，保留門牌。

張琄菡笑說，從來沒有想過這個不太有人會注意到的小屋竟會引起熱議，不僅是花蓮最小，甚至有人說是全國最小，讓她達成「人生第一次」，只要飯店在的一天，就不會拆除它，甚至未來會以彩繪的方式，增添小屋的趣味，讓它成為另類的打卡景點。