今年起勞動部與衛福部合作推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」，將依長照需要等級情形，分別補助38天或31天。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

今年起勞動部與衛福部合作推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」，將依長照需要等級情形，分別補助38天或31天。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

勞動部與衛福部今年推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫（短照服務）」，將依長照需要等級情形，分別補助38天或31天。新竹市府指出，竹市聘外籍家庭看護工家庭人數逾4500戶，比率全台第一，鼓勵雇主予外籍看護適當休息。

市府指出，截至今年1月底，竹市聘請外籍家庭看護工之家庭人數為4532人，在全台老年人口聘僱外籍看護工比率排名全台第一，為減輕家庭照顧者照顧壓力及提升長輩照護品質，新竹市衛生局持續提供各項長照服務及維持服務品質，使長輩照顧更加完善。

衛生局說明，聘僱外籍看護工之家庭經竹市長期照顧管理中心評估，符合長照需要等級為第2級（含）以上，除原有長照服務可以使用外，另再提供短照服務，鼓勵外籍看護工適當休息，同時確保外籍看護工勞動權益及減輕家庭照顧壓力；此外，雇主也可選擇申請使用短照服務加擴大喘息服務，合計每年52日。

短期照顧服務費用依福利身分別給予補助，低收入戶全額由政府補助、中低收入戶者由政府負擔95％，一般戶則由政府負擔84％，使用額度比照衛福部訂定的長期照顧服務申請及給付辦法標準，每年最高補助額度為7萬1610元至8萬7780元。

此外，已聘有外籍看護工之家庭亦可同時搭配長照2.0服務使用，可依服務需求使用專業服務、交通接送服務、輔具及無障礙環境改善、到宅沐浴車及喘息服務，申請服務後照顧管理專員會到家中評估服務需求及說明，後續由個案管理人員媒合提供服務。

衛生局說明，市民朋友如有長照需求歡迎向長期照顧管理中心提出申請，相關資訊可至新竹市衛生局長期照顧管理中心了解，或電洽長照專線1966。